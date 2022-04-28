НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Одноклассники» спрячут токсичные комментарии

Источник:
Sibnet.ru
186 0

«Одноклассники» запустили функцию, скрывающую потенциально недопустимые комментарии в обсуждениях. Нейросеть автоматически определяет оскорбительные высказывания, неприятный контент и нецензурную лексику.

Активировать функцию можно в «Настройки публичности». После этого сервисный бот будет скрывать все оскорбительные комментарии и помечать их как потенциально неприемлемые. Настройку можно отключить в любой момент.

Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса.

Скрытие потенциально неприемлемых комментариев в Одноклассниках
Фото: ОК

Соцсеть работает над созданием безопасной среды общения. Ранее «Одноклассники» запустили автоматическую систему, определяющую признаки разжигания розни в публичных комментариях и ограничивающую токсичных пользователей.

Apple выпустила умную бутылку

Еще по теме
Совфед предложил пускать в соцсети по номеру телефона
Twitter отказался от обновлений из‑за риска саботажа
Илон Маск купит Twitter
«ВКонтакте» запустил стриминговый сервис
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
20.04.22, 11:14
4236
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
5379
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
4254
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
5547
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
7264
0
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
4896
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
5566
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
10402
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
9061
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
12759
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

kolmak

Это США № 1 списке стран террористов

Dima73

Соединенные штаты Америки – глобальный спонсор мирового терроризма Глобальный процесс переформатирования...

pepelmetal

А какая разница? Новость то хорошая

_ASUS__

гитлер тоже заявлял о скором взятии москвы ... потом протрезвел расстроился и застрелился