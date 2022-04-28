«Одноклассники» спрячут токсичные комментарии

«Одноклассники» запустили функцию, скрывающую потенциально недопустимые комментарии в обсуждениях. Нейросеть автоматически определяет оскорбительные высказывания, неприятный контент и нецензурную лексику.

Активировать функцию можно в «Настройки публичности». После этого сервисный бот будет скрывать все оскорбительные комментарии и помечать их как потенциально неприемлемые. Настройку можно отключить в любой момент.

Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса.

Соцсеть работает над созданием безопасной среды общения. Ранее «Одноклассники» запустили автоматическую систему, определяющую признаки разжигания розни в публичных комментариях и ограничивающую токсичных пользователей.

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