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Apple выпустила умную бутылку

Источник:
Sibnet.ru
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Умная бутылка от Apple HidrateSpark PRO STEEL
Фото: © Apple

Apple представила умную бутылку HidrateSpark, отслеживающую потребление жидкости и степень гидратации пользователя. Она синхронизируется с Apple Watch или iPhone и напоминает о необходимости попить воды с помощью разноцветной «шайбы» у основания.

HidrateSpark поставляется в двух вариантах, сообщается на официальном сайте Apple. HidrateSpark Pro Steel выполнена из нержавеющей стали и имеет объем 946 миллилитров. HidrateSpark Pro Tritan Plastic Sea Glass объемом 710 миллилитров сделана из пластика.

У основания обеих моделей находится светодиодная «шайба», оповещающая цветом о необходимости выпить воды. В насадках бутылки установлен специальный датчик, отслеживающий количество выпитого и передающий информацию в приложение на смартфоне.

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Степень гидратации определяется через фирменное приложение HidrateSpark, оно подключается к Apple Health на Apple Watch, iPhone и iPad. Данные о выпитом объеме жидкости передаются посредством Bluetooth. Если пользователь попил не из бутылки, например, чай, то он может указать объем жидкости в программе, чтобы не нарушить точность измерений.

Бутылки можно мыть в посудомоечной машине. При этом светящийся элемент необходимо отсоединить. Одного заряда хватает на 10-14 дней, аккумулятор поддерживает быструю зарядку.

Стальная HidrateSpark Pro Steel стоит 79,95 доллара, пластиковая HidrateSpark Pro Tritan Plastic Sea Glass — 59,95 доллара. Обе бутылки поставляются с двумя насадками для питья и кольцом-держателем.

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GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!