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Власти задумались о введении льготной ипотеки на вторичном рынке

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские правительство может распространить меры поддержки рынка жилья и на вторичный рынок недвижимости, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В прошлом году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках по стране в среднем составил 27%. Это означает, что люди в основном улучшали жилищные условия, например продавали однокомнатную квартиру и покупали двухкомнатную, сказал Хаснулин в интервью РБК.

«Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», — отметил вице-премьер.

Сейчас льготные ипотечные программы действуют только на покупку квартир в новостройках. На этой неделе президент Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9% и продлить ее до конца 2022 года.

Эта программа была запущена весной 2020 года, ставка по ней и лимиты выдачи кредитов несколько раз менялись. Кроме того, в России действует программа семейной ипотеки под 6%, которую могут взять семьи с ребенком.

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