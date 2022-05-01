Как поменять пароль роутера

Большинство пользователей не меняют пароли, устанавливаемые производителями роутеров, и подвергают свои данные опасности. Специалисты Ростелекома рассказали — как и зачем менять пароль на роутере.

Предустановленные производителем пароли одинаковы для множества моделей, их легко найти в интернете. Если вдруг на компьютер попадет вредоносное ПО, то роутер даже не придется «взламывать»: стандартный пароль даст доступ к паролям от Wi-Fi и позволит менять настройки. Например, переадресовывать с YouTube на поддельный сайт, крадущий пароли.

Еще одна причина — этот пароль облегчит доступ в локальную сеть — появляется возможность перехвата трафика. Пароли от некоторых сайтов могут попасть в чужие руки.

Где поменять настройки роутера?

Точное местонахождение настроек безопасности зависит от модели роутера, но у большинства производителей интерфейс прошивок не меняется от модели к модели слишком сильно.

Например, на устройствах TP-Link присутствует наклейка с указанием адреса для входа в интерфейс управления роутером и стандартной пары логин-пароль.

Почти для всех моделей вход в интерфейс возможен по адресу 192.168.0.1 и 192.168.1.1. Для сравнительно новых моделей также работают адреса http://tplinklogin.net и http://tplinkwifi.net.

Открыв интерфейс в браузере, нужно перейти в раздел System Tools (или «Системные инструменты»), раздел Password («Пароль»). В появившейся форме указать новый пароль.

В устройствах D-Link адрес по умолчанию 192.168.0.1. Чтобы изменить пароль, нужно зайти в раздел «Система», пункт «Пароль администратора» (или «Пароль»). Там будет форма для ввода нового пароля.

Для устройств ZyXEL типовой адрес для входа в интерфейс управления роутером — 192.168.1.1. Путь к настройкам пароля для входа в веб-интерфейс может отличаться. Наиболее частый вариант — вкладка «Система», раздел «Пользователи». Здесь можно изменить пароль у пользователя admin или добавить нового пользователя.

Для роутеров от фирмы ASUS процесс похож на предыдущие. Как правило, адрес по умолчанию — 192.168.1.1. Форма ввода пароля на многих прошивках расположена в пункте «Администрирование», вкладка «Система». Можно задать новый пароль пользователя admin или добавить пользователя с другим логином.

Каким должен быть надежный пароль

Пароль от веб-интерфейса роутера лучше менять хотя бы три–четыре раза в год. Оптимальная длина пароля — не меньше восьми символов, он должен содержать буквы разного регистра, цифры, знаки препинания.

Для создания и хранения пароля можно использовать менеджер паролей, например, KeePass. Такие программы содержат и генераторы случайных паролей. Такой пароль крайне сложно подобрать, и хранится он в зашифрованной базе данных.