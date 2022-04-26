НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Илон Маск купит Twitter

Источник:
Sibnet.ru
207 0
логотип Twitter на смартфоне
Фото: Brett Jordan / Unsplash License

Совет директоров Twitter единогласно согласился на продажу социальной сети Илону Маску. Сумма сделки составляет 44 миллиарда долларов. Акционеры получат по 54,2 доллара за акцию.

После раскрытия Илоном Маском доли в Twitter в размере 9% их цена поднялась на 38%. Совет директоров компании посчитал, что реализация их по текущему курсу станет выгодной и единогласно подписал окончательное соглашение о продаже соцсети.

«Совет директоров Twitter провел внимательную и всестороннюю оценку предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, определенности и финансированию. Предлагаемая сделка принесет значительную денежную премию, и мы считаем, что это — лучший путь вперед для акционеров Twitter», — приводит PR Newswire слова главы совета директоров Twitter Брета Тейлора.

Маск назвал Twitter важным социальным ресурсом, где обсуждаются вопросы будущего человечества и анонсировал грядущие нововведения, способствующие свободе слова и более открытой политике соцсети по отношению к пользователям.

«Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. У Twitter огромный потенциал — я с нетерпением жду начала работы с этой компанией», — написал Маск в Twitter.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2022 года. Помимо согласия совета директоров, сторонам еще предстоит получить одобрение контролирующих органов и акционеров.

Еще по теме
«ВКонтакте» запустил стриминговый сервис
Rutube отдаст весь доход от рекламы блогерам
«Одноклассники» получили поиск по никам из других соцсетей
Twitter покажет исходные версии отредактированных постов
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
20.04.22, 11:14
3968
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
5151
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
4041
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
5394
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
7079
0
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
4698
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
5396
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
10253
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
8907
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
12590
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.