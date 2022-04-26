Илон Маск купит Twitter

Совет директоров Twitter единогласно согласился на продажу социальной сети Илону Маску. Сумма сделки составляет 44 миллиарда долларов. Акционеры получат по 54,2 доллара за акцию.

После раскрытия Илоном Маском доли в Twitter в размере 9% их цена поднялась на 38%. Совет директоров компании посчитал, что реализация их по текущему курсу станет выгодной и единогласно подписал окончательное соглашение о продаже соцсети.

«Совет директоров Twitter провел внимательную и всестороннюю оценку предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, определенности и финансированию. Предлагаемая сделка принесет значительную денежную премию, и мы считаем, что это — лучший путь вперед для акционеров Twitter», — приводит PR Newswire слова главы совета директоров Twitter Брета Тейлора.

Маск назвал Twitter важным социальным ресурсом, где обсуждаются вопросы будущего человечества и анонсировал грядущие нововведения, способствующие свободе слова и более открытой политике соцсети по отношению к пользователям.

«Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. У Twitter огромный потенциал — я с нетерпением жду начала работы с этой компанией», — написал Маск в Twitter.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2022 года. Помимо согласия совета директоров, сторонам еще предстоит получить одобрение контролирующих органов и акционеров.