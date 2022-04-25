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Венгерский клуб под руководством Черчесова стал чемпионом страны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Венгерский футбольный клуб «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, обыграл «Уйпешт» матче 29-го тура чемпионата Венгрии и досрочно стал победителем национального первенства.

«Ференцварош» победил «Уйпешт» со счетом 2:1 и набрал 62 очка в 29 матчах. Идущие на втором и третьем местах «Кишварда» и «Академия Пушкаша» (у обоих по 49 очков) потеряли математические шансы победить в турнире. До конца чемпионата командам осталось сыграть по четыре игры.

«Ференцварош» — самая титулованная команда Венгрии, клуб в 33-й раз в истории стал чемпионом страны.

Черчесов возглавил команду в декабре 2021 года. Специалист работал на клубном уровне в в австрийских «Куфштайне» и «Ваккер-Тироле», московском «Спартаке», сочинской «Жемчужине», «Тереке» (ныне «Ахмат»), «Амкаре», московском «Динамо» и польской «Легии». С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, которая на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, но неудачно выступила на Евро-2020.

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Обсуждение (1)
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nicollaich

Синяк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.

pepelmetal

Он идейный, то есть бесплатный

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

nicollaich

Давно пора.500 рублей или предупреждение за сегодняшний ночной шум-это глупость.Либо штрафы неслабые,...