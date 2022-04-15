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Возможность объединять группы появится в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип WhatsApp
Фото: © Sibnet.ru

Сообщества, позволяющие объединять группы, появятся в WhatsApp. Они позволят удобно управлять переписками и получать оповещения о новых сообщениях на одном экране, без необходимости прокрутки ленты.

«Вы можете получать обновления, рассылаемые всему сообществу, и легко следить за обсуждениями в группах. У админов также появится больше возможностей в сообществах. Они смогут отправлять всем объявления и решать, какие группы добавлять в сообщество», — сообщает блог WhatsApp.

Присутствие в сообществе не позволит пользователям читать сообщения из групп, где они не состоят. Они смогут только просматривать описание, картинку-превью и список участников групп без их номеров телефонов. 

Администраторы получат возможность отправлять сообщения-анонсы всем участникам сообществ и смогут управлять группами, вошедшими в сообщество, даже если ранее не обладали такими правами.

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Помимо сообществ, обновление добавит в мессенджер возможность отправки больших файлов до 2 Гб, расширение групповых звонков до 32 человек и реакции для сообщений. Распространение новых функций на всю аудиторию WhatsApp займет несколько недель.

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