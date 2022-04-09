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Как создать функциональный чат дома

Источник:
Sibnet.ru
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Чат дома в WhatsApp — устаревшая традиция, считают SMM-специалисты. Соцсети недостаточно удобны по формату общения и в них могут быть зарегистрированы не все потенциальные участники. Эксперты советуют обратить внимание на Telegram, в котором на сегодня больше всего возможностей для взаимодействия с сообществом. 

Где создать чат

Чтобы собрать жильцов дома в одном чате, нужно учитывать, какими соцсетями и мессенджерами они пользуются. Из вторых самые популярные сейчас — WhatsApp и Telegram, в связи с санкциями популярность последнего выросла в разы.

«Однозначно берите Telegram, потому что это будет удобно по всем позициям. Там можно добавлять фотографии, изменять текст, редактировать и убирать лишнее. Также там удобно добавлять пользователей, кидать им ссылку на чат или добавлять их вручную», — посоветовал SMM-специалист Константин Грибанов.

И WhatsApp, и Telegram привязаны к номеру телефона и, в отличие от соцсетей, легко устанавливаются. Собственно, если у соседа нет того или иного мессенджера, это нетрудно решить. Например, повесить объявления в подъездах с QR-кодами на приложение. 

Создание чата в Telegram

Рассмотрим создание через мобильное приложение, в нем мессенджер предоставляет больший функционал. Заходим в Telegram, в меню выбираем «Создать группу», придумываем название, сразу же добавляем тех участников, которые есть в контактах. Все, группа готова. Всего в группу можно добавить до 200 тысяч участников.

Затем переходим в саму группу, в ее настройки (иконка карандашика) и заполняем описание, добавляем фото, включаем нужные функции. В разделах «Тип группы» и «Участники»/«Добавить участника» можно получить ссылку, по которой в группу смогут вступать новые пользователи.

Создание и настройки группы в Telegram

Возможности Telegram:

  • скрытый список контактов (гарантия того, что чат не уйдет дальше по базам рассылок)
  • создание открытых/анонимных опросов
  • комментарии под публикацией и быстрая обратная связь
  • приглашение по ссылке для вступления в чат
  • закрепление сообщения (например, со списком должников)
  • настройка времени отправки сообщений
  • отличное качество фото и видео
  • передача любых форматов файлов
  • онлайн-трансляции (видеочат)
  • редактирование отправленных сообщений

Создания чата в WhatsApp

Для создания чата в WhatsApp, также как в Telegram, нажимаем иконку меню, выбираем вариант «Новая группа». После добавления контактов, имеющихся в списке, кликаем на стрелочку внизу экрана и выбираем тему группы (название) и фото (при желании).

При создании чата WhatsApp сразу предлагает задать опцию «исчезающих сообщений». Это способ сэкономить место в хранилище. Сообщения при включенном режиме будут исчезать у всех участников группы через заданный промежуток времени (24 час, семь дней или 90 дней).

Добавлять новых пользователей в группу WhatsApp  может только администратор. Максимальное количество — 256. Это надо учитывать тем сообществам, где участников ожидается больше.

Создание и настройки группы в WhatsApp

WhatsApp не может похвастаться обилием опций в редактировании контента, в мессенджере нет опросов и закрепленных сообщений. Поэтому такой чат в основном подходит для общения соседей между собой.



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GammiPluh

не ожидал Люсенька Арестович что пол ракеты рядышком лежать будет

GammiPluh

Какого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...

c2h5oh76

никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...

ager

я вижу что нужна помощь в русском языке