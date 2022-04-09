Как создать функциональный чат дома

Чат дома в WhatsApp — устаревшая традиция, считают SMM-специалисты. Соцсети недостаточно удобны по формату общения и в них могут быть зарегистрированы не все потенциальные участники. Эксперты советуют обратить внимание на Telegram, в котором на сегодня больше всего возможностей для взаимодействия с сообществом.

Где создать чат

Чтобы собрать жильцов дома в одном чате, нужно учитывать, какими соцсетями и мессенджерами они пользуются. Из вторых самые популярные сейчас — WhatsApp и Telegram, в связи с санкциями популярность последнего выросла в разы.

«Однозначно берите Telegram, потому что это будет удобно по всем позициям. Там можно добавлять фотографии, изменять текст, редактировать и убирать лишнее. Также там удобно добавлять пользователей, кидать им ссылку на чат или добавлять их вручную», — посоветовал SMM-специалист Константин Грибанов.

И WhatsApp, и Telegram привязаны к номеру телефона и, в отличие от соцсетей, легко устанавливаются. Собственно, если у соседа нет того или иного мессенджера, это нетрудно решить. Например, повесить объявления в подъездах с QR-кодами на приложение.

Создание чата в Telegram

Рассмотрим создание через мобильное приложение, в нем мессенджер предоставляет больший функционал. Заходим в Telegram, в меню выбираем «Создать группу», придумываем название, сразу же добавляем тех участников, которые есть в контактах. Все, группа готова. Всего в группу можно добавить до 200 тысяч участников.

Затем переходим в саму группу, в ее настройки (иконка карандашика) и заполняем описание, добавляем фото, включаем нужные функции. В разделах «Тип группы» и «Участники»/«Добавить участника» можно получить ссылку, по которой в группу смогут вступать новые пользователи.

Возможности Telegram:

скрытый список контактов (гарантия того, что чат не уйдет дальше по базам рассылок)

создание открытых/анонимных опросов

комментарии под публикацией и быстрая обратная связь

приглашение по ссылке для вступления в чат

закрепление сообщения (например, со списком должников)

настройка времени отправки сообщений

отличное качество фото и видео

передача любых форматов файлов

онлайн-трансляции (видеочат)

редактирование отправленных сообщений

Создания чата в WhatsApp

Для создания чата в WhatsApp, также как в Telegram, нажимаем иконку меню, выбираем вариант «Новая группа». После добавления контактов, имеющихся в списке, кликаем на стрелочку внизу экрана и выбираем тему группы (название) и фото (при желании).

При создании чата WhatsApp сразу предлагает задать опцию «исчезающих сообщений». Это способ сэкономить место в хранилище. Сообщения при включенном режиме будут исчезать у всех участников группы через заданный промежуток времени (24 час, семь дней или 90 дней).

Добавлять новых пользователей в группу WhatsApp может только администратор. Максимальное количество — 256. Это надо учитывать тем сообществам, где участников ожидается больше.

WhatsApp не может похвастаться обилием опций в редактировании контента, в мессенджере нет опросов и закрепленных сообщений. Поэтому такой чат в основном подходит для общения соседей между собой.