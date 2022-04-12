Российский гонщик отпраздновал победу нацистским приветствием

Российский гонщик Артем Северюхин, из-за санкций выступающий под итальянским флагом, отпраздновал победу на первом этапе ЧЕ по картингу, нацистским приветствием. Позже он заявил, что благодарил команду и родных, а в его действиях усмотрели «нехороший жест».

15-летний Северюхин на подиуме использовал жест «римский салют»: ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем гонщик рассмеялся. Трансляция велась на канале Международной автомобильной федерации (FIA) в YouTube, сейчас она удалена. Но этот фрагмент широко распространился в соцсетях.

«Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну», — объяснил позже спортсмен. Он добавил, что итальянские ребята показывали ему, что нужно руку приложить к сердцу.

FIA пока официальных заявлений по этому инциденту не делала. «Мы считаем неприемлемым любое, даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов. Наши дальнейшие комментарии о том, как будет расценено происшедшее и какие меры будут применены к спортсмену, последуют позже, после заседания Совета по спорту», — говорится в заявлении пресс-службы Российской автомобильной федерации.

Северюхин представляет Верхнюю Пышму (Свердловская область). Он одерживал победы на первенствах России по картингу 2019 и 2020 годов. Гонщик выступает под флагом Италии из-за санкций FIA, введенных после начала российской военной спецоперации на Украине.