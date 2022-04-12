Apple разработала двойную зарядку

Apple разработала зарядное устройство, способное заряжать два гаджета одновременно. Зарядка имеет два выхода USB-C, обладает мощностью в 35 Вт и поддерживает технологию USB-C Power Delivery.

Мощности зарядного устройства достаточно для одновременной зарядки двух iPhone или сочетания iPhone, iPad и Apple Watch, сообщает 9to5mac, обнаруживший документацию на сайте Apple (через некоторое время информацию с ресурса удалили).

Устройство поддерживает стандарт быстрой зарядки USB-C Power Delivery, обеспечивающую нужную мощность для каждого подключенного устройства. Это позволяет не только одновременно запитать два гаджета, не опасаясь «неправильной» зарядки, но и подключить один MacBook — мощности адаптера будет достаточно.

Apple еще не выпускала двойных зарядных устройств. Ранее был выпущен аксессуар MagSafe Duo, способный одновременно заряжать iPhone и умные часы Apple Watch, но для его работы требуется стандартный адаптер питания.