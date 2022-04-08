Патронный завод Барнаула отгрузил первую партию эксклюзивных патронов

Барнаульский патронный завод отгрузил первую партию эксклюзивных патронов для концерна «Калашников», сообщает Минпромэнерго Алтайского края.

Работа завода по изготовлению патронов с гильзой черного корпоративного цвета для концерна велась на протяжении двух лет.

«Сталь приобретает черный цвет в результате оксидирования. Это одна из технологий нанесения антикоррозийного защитного покрытия. Выполняя свою основную функцию, защитное покрытие обладает также декоративными свойствами, что имеет покупательский спрос на рынке», – рассказал главный инженер АО «БПЗ» Евгений Онуфриенко.

Результаты поисковой работы по нанесению защитного покрытия на гильзу патрона 7,62 х 39 методом оксидирования были представлены на заводском конкурсе «Инженер года» еще в 2019 году. Тогда эта технология не применялась в серийном производстве на патронном заводе и рассматривалась как перспективная наработка.

Опытную партию патронов с черной гильзой после испытаний представили потенциальным покупателям. Заинтересованность проявил концерн «Калашников». Заключен контракт на изготовление семи миллионов патронов с черной гильзой. Линейка охотничьих патронов, а это шесть калибров для карабинов и пистолетов, получила название «Стрела».

Для серийного производства патронов «Стрела» на термохимическом участке цеха №2 была построена новая линия химического оксидирования. Установлены стальные ванны, специальные барабаны из нержавеющей стали, подведены инженерные коммуникации, обеспечивающие линию водой, электроэнергией, вентиляцией и канализованием.

Группа компаний «Калашников» является многопрофильным холдингом по производству продукции гражданского и военного назначения: боевого автоматического и снайперского оружия, охотничьих ружей, спортивных винтовок.