Новосибирская семиклассница создала чат‑бот с оценкой скорости чтения

Новосибирский филиал Ростелекома помог ученице седьмого класса образовательного центра «Горностай» Розе Шевченко испытать на практике разработанный ей чат-бот Azor в Telegram, который оценивает качество и скорость чтения с помощью биометрических параметров, сообщает пресс-служба компании.

Механизмы чат-бота учитывают разную информацию: тембр голоса, правильность произнесенных слов, скорость прочтения и даже психологическое состояние ученика. В перспективе это позволит разработать индивидуальные алгоритмы оценки чтения, чтобы учителя использовали их на уроках.

Сотрудники Ростелекома помогли Розе Шевченко испытать решение на практике и оценить виртуальную программу в реальных условиях.

В планах Розы Шевченко — дальнейшее совершенствование бота. Школьница собирается добавить в Azor функцию оценки понимания текста и дополнить решение возможностью анализа любых голосовых сообщений.

В перспективе чат-бот поможет не только школьникам: программа по тренировке качества чтения пригодится иностранным студентам и людям с дефектами речи.