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Новосибирская семиклассница создала чат‑бот с оценкой скорости чтения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Новосибирский филиал Ростелекома помог ученице седьмого класса образовательного центра «Горностай» Розе Шевченко испытать на практике разработанный ей чат-бот Azor в Telegram, который оценивает качество и скорость чтения с помощью биометрических параметров, сообщает пресс-служба компании.

Механизмы чат-бота учитывают разную информацию: тембр голоса, правильность произнесенных слов, скорость прочтения и даже психологическое состояние ученика. В перспективе это позволит разработать индивидуальные алгоритмы оценки чтения, чтобы учителя использовали их на уроках. 

Сотрудники Ростелекома помогли Розе Шевченко испытать решение на практике и оценить виртуальную программу в реальных условиях.

В планах Розы Шевченко — дальнейшее совершенствование бота. Школьница собирается добавить в Azor функцию оценки понимания текста и дополнить решение возможностью анализа любых голосовых сообщений. 

В перспективе чат-бот поможет не только школьникам: программа по тренировке качества чтения пригодится иностранным студентам и людям с дефектами речи.

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olegsbeglov

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Алёна 717832

Чубайса самого надо судить народным судом!!!

Twilight88

Людей жалко, а не эти куски железа

Алекс555

Вот что значит иметь чюжую крышу,а не свою.