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Twitter позволит редактировать сообщения

Источник:
Sibnet.ru
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Twitter на смартфоне
Фото: © Marten Bjork / Unsplash License

Twitter добавит функцию редактирования постов, позволяющую исправлять ошибки и дополнять твиты после их публикации. Тестирование новой функции начнется в ближайшие месяцы.

Глава потребительского отдела Twitter Джей Салливан сообщил на своей странице, что в скором времени соцсеть позволит редактировать опубликованные сообщения. Новая функция находится в разработке с прошлого года, а к тестированию приступят в ближайшие месяцы.

Отредактировать сообщение можно будет в течение определенного времени после публикации, это делается для того, чтобы исключить недобросовестное использование функции. Пока неизвестно будут ли читателям отображать исходную версию твита, чтобы они смогли увидеть изменения.

О возможности редактирования сообщений в Twitter впервые заговорили в 2018 году. Основатель соцсети Джек Дорси отнесся к функции с осторожностью и призвал рассмотреть ее более внимательно, чтобы исключить неограниченное редактирование и внесение изменений в нарушающие правила сообщества посты.

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Топ комментариев

Twilight88

Бедная Европа, господи спасисохрани, как же они там...(((((

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...