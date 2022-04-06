Twitter позволит редактировать сообщения

Twitter добавит функцию редактирования постов, позволяющую исправлять ошибки и дополнять твиты после их публикации. Тестирование новой функции начнется в ближайшие месяцы.

Глава потребительского отдела Twitter Джей Салливан сообщил на своей странице, что в скором времени соцсеть позволит редактировать опубликованные сообщения. Новая функция находится в разработке с прошлого года, а к тестированию приступят в ближайшие месяцы.

Отредактировать сообщение можно будет в течение определенного времени после публикации, это делается для того, чтобы исключить недобросовестное использование функции. Пока неизвестно будут ли читателям отображать исходную версию твита, чтобы они смогли увидеть изменения.

О возможности редактирования сообщений в Twitter впервые заговорили в 2018 году. Основатель соцсети Джек Дорси отнесся к функции с осторожностью и призвал рассмотреть ее более внимательно, чтобы исключить неограниченное редактирование и внесение изменений в нарушающие правила сообщества посты.