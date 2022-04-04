Детская почта появилась в Mail.ru

Почта Mail.ru запустила безопасный детский режим. В нем нет рекламы, усилена защита от спама и фишинга, а получать письма ребенок сможет только от доверенных отправителей, сообщает пресс-служба компании.



«Детская почта» имеет усиленный антиспам-фильтр, обеспечивающий защиту от фишинга и мошеннических рассылок, уточнил руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков. Письма в такой ящик попадают только от надежных отправителей.

«Почта сегодня — это базовый и необходимый продукт в том числе для детей: они общаются с учителями и одноклассниками, используют аккаунты для развлечений и игр. Безопасность ребенка в Интернете — наш приоритет, поэтому в Детской почте мы используем дополнительные меры защиты», — сообщил Мыздриков.

Детский аккаунт создается родителем на специальной странице и привязывается к его почте. Список одобренных отправителей настраивается взрослым. В случае получения новых писем от неизвестных отправителей они попадают в специальную папку «На проверку» и только после одобрения попадут к ребенку.

Доступ к «Детской почте» возможен пока только из браузера, мобильное приложение находится в разработке. Вход осуществляется с помощью одноразового смс-пароля, чтобы ребенок не забыл или не установил слишком простой пароль.

Фото: © Mail.ru

Дизайн почты выполнен в детском стиле и не имеет рекламы. Разработчики анонсировали в будущем возможности рисования, отправки аудио и видеописем. После взросления ребенок может отвязать аккаунт от родительского и использовать его как самостоятельную учетную запись Mail.ru.

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