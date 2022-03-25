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Microsoft отключил Mail.ru от своих серверов

Источник:
«Ведомости»
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Microsoft Store
Фото: © Aktar Hossain / Unsplash License

Microsoft отключил почту Mail.ru от облачных сервисов, что привело к проблемам пользователей при работе с вложениями писем. Холдинг VK Group (владелец Mail.ru) уже нашел альтернативу и в скором времени внедрит новые инструменты в почту.

Пользователи не могут работать с прикрепленными к письмам файлами с 17 марта из-за отключения Mail.ru от серверов Microsoft, о чем стало известно только спустя неделю после появления проблемы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в VK Group.

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Для исправления проблемы VK интегрирует в почту продукты компании «МойОфис». После запуска они получат название «Автономный модуль редактирования», позволяющий открывать и редактировать вложения прямо в браузере без необходимости скачивания.

Корпорация Microsoft 4 марта объявила об остановке своей деятельности в России в рамках антироссийских санкций. Компания решила отказаться от новых продаж продуктов и сервисов, но не говорила о расторжении уже заключенных контрактов. Случай с Mail.ru стал первым подобным прецедентом.

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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

лачинов

Вы бы господин Новак объяснили почему в России цены на топливо растут . Вы же все таки местный вице-...

kygear

Значит денежек не будет за свои сказочки страшилки.