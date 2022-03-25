Microsoft отключил Mail.ru от своих серверов

Microsoft отключил почту Mail.ru от облачных сервисов, что привело к проблемам пользователей при работе с вложениями писем. Холдинг VK Group (владелец Mail.ru) уже нашел альтернативу и в скором времени внедрит новые инструменты в почту.

Пользователи не могут работать с прикрепленными к письмам файлами с 17 марта из-за отключения Mail.ru от серверов Microsoft, о чем стало известно только спустя неделю после появления проблемы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в VK Group.

Для исправления проблемы VK интегрирует в почту продукты компании «МойОфис». После запуска они получат название «Автономный модуль редактирования», позволяющий открывать и редактировать вложения прямо в браузере без необходимости скачивания.

Корпорация Microsoft 4 марта объявила об остановке своей деятельности в России в рамках антироссийских санкций. Компания решила отказаться от новых продаж продуктов и сервисов, но не говорила о расторжении уже заключенных контрактов. Случай с Mail.ru стал первым подобным прецедентом.