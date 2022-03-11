Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли

Компания Google ограничила доступ к платным приложениям и подпискам в магазине Google Play для пользователей из России, а также закрыла регистрацию в облачном сервисе Google Cloud. Из-за ситуации на Украине в ближайшее время могут последовать новые санкции. Как заранее обезопасить и сохранить свои данные на случай блокировки почтовых сервисов Google?

Некоторые пользователи считают Google поисковой системой. На самом деле компания объединяет множество сервисов, включая почту Gmail, видеохостинг YouTube, ОС Android, магазин приложений Google Play, платежный сервис Google Pay, Hangouts, Google Docs, Google Drive и ряд других.

Как получить копию данных Google

Жесткая блокировка сервисов может привести к полной или частичной утрате доступа к экосистеме Google для российских пользователей. Более того, в теории они даже могут лишиться доступа к учетным записям, привязанным к Gmail — например, в Instagram.

Один из способов сохранить свои данные — выгрузить файлы с серверов Google на компьютер. Для этого существует специальный инструмент под названием Google Takeout, с помощью которого создается точная цифровая копия.

Пользователю потребуется зайти в свой аккаунт в Google и выбрать раздел «Данные и конфиденциальность», а затем опцию «Скачать данные». Далее следует определиться, какие данные из каждого сервиса Google нужно заархивировать.

Фото: © скриншот аккаунта Google

Например, для Google Drive можно выбрать формат файлов, в которых сохранятся данные. Если информация не нужна, достаточно убрать галочку. На финальном этапе нужно выбрать способ получения данных, тип и размер архива.

Всего доступно более 50 типов данных. После скачивания можно хранить файл с архивом на компьютере, либо загрузить на облачное хранилище. Стоит помнить, что если сведений очень много, Google может создавать архивную копию в течение нескольких часов.

Как сохранить электронные письма

Чтобы блокировка почты не привела к потере важной корреспонденции, следует заранее обезопасить свои данные. Для этого есть несколько простых методов — например, переадресация входящих писем на другой адрес.

Так, переписку с Gmail можно перенести на отечественную почту — «Яндекс» или Mail.ru. После этого останется настроить автоматическую переадресацию. Для этого требуется зайти в настройки и в разделе «Пересылка» добавить почтовый адрес, на который будут пересылаться все входящие сообщения.

Чтобы контакты сами писали на новую почту, достаточно включить автоответ на любое входящее сообщение с указанием нового почтового адреса. Для этого нужно перейти в настройки и указать в разделе «Автоответчик» тему и текст ответного письма на каждый входящий запрос.

Если почтовый сервис заблокируют по IP-адресам, пользователям для доступа к Gmail можно будет использовать VPN. Однако такой метод нельзя назвать удобным. К тому же некоторые сервисы VPN официально запрещены в России.

Еще один способ спасти переписку — установить специальную почтовую программу. Одна из самых популярных на рынке — Mozilla Thunderbird, после настройки она сама скачает все письма с электронного почтового ящика на компьютер пользователя. Сообщения станут доступны при любых блокировках и даже полном отсутствии интернета.