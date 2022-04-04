Telegram приступил к тестированию веб-ботов, позволяющих открывать сторонние сайты внутри мессенджера. Это даст возможность связывать группы и каналы с онлайн-ресурсами, чтобы, например, общаться с поддержкой или совершать покупки без выхода из мессенджера.

Веб-бот запускается нажатием на специальную пиктограмму в меню «скрепки», сообщает канал Telegram Info, обнаруживший нововведение в бетаверсии мессенджера. Фактически он представляет собой мини-браузер, отображающий содержимое стороннего сайта.

Бот имеет фирменное оформление Telegram и способен передавать и получать с сайта любые данные, объем принимаемого файла ограничен 4 Мб. Интерфейс взаимодействия бота и веб-ресурса разработчикам предстоит создавать индивидуально для каждого онлайн-сервиса.

Использование веб-ботов в Telegram упростит взаимодействие пользователей и сайтов. Это позволит интегрировать в мессенджер возможности внешних ресурсов. Например, даст доступ к онлайн-покупкам, общению с поддержкой или работе с онлайн-редакторами видео и изображений.