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Сайты начнут открываться внутри Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram приступил к тестированию веб-ботов, позволяющих открывать сторонние сайты внутри мессенджера. Это даст возможность связывать группы и каналы с онлайн-ресурсами, чтобы, например, общаться с поддержкой или совершать покупки без выхода из мессенджера.

Веб-бот запускается нажатием на специальную пиктограмму в меню «скрепки», сообщает канал Telegram Info, обнаруживший нововведение в бетаверсии мессенджера. Фактически он представляет собой мини-браузер, отображающий содержимое стороннего сайта.

Бот имеет фирменное оформление Telegram и способен передавать и получать с сайта любые данные, объем принимаемого файла ограничен 4 Мб. Интерфейс взаимодействия бота и веб-ресурса разработчикам предстоит создавать индивидуально для каждого онлайн-сервиса.

Тестирование веб-ботов в Telegram
Фото: © Telegram Info

Использование веб-ботов в Telegram упростит взаимодействие пользователей и сайтов. Это позволит интегрировать в мессенджер возможности внешних ресурсов. Например, даст доступ к онлайн-покупкам, общению с поддержкой или работе с онлайн-редакторами видео и изображений.

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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.