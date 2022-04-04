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«ВКонтакте» запустил новый алгоритм рекомендации музыки

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис «VK Музыка» запускает новый алгоритм рекомендации треков. Он подстраивается под предпочтения пользователя, а новые композиции предлагаются на основе интересов пользователей соцсети с аналогичными музыкальными пристрастиями.

Помимо привычной ленты рекомендаций, в «VK Музыка» появился отдельный раздел «Слушайте друг друга», в нем представлены новые композиции, понравившиеся пользователям с такими же вкусами, сообщил директор по музыкальным сервисам VK Андрей Законов в пресс-релизе.

«Разработанный нами алгоритм машинного обучения показывает процент совпадения по интересу, помогая слушателям выбрать релевантный плейлист, а авторам плейлистов — расширять свою аудиторию», — сказал Законов.

Подборка «Слушайте друг друга» в «VK Музыке» обновляется ежедневно. Алгоритм анализирует треки, прослушанные пользователем, непрерывно собирая подходящие по жанру, артистам, темпу и тысячам других параметрам композиции.

«VK Музыке» — музыкальный сервис «ВКонтакте». Он доступен непосредственно из социальной сети и в одноименном приложении. Чтобы использовать все функции сервиса, требуется приобретение подписки «VK Combo»

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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.