«ВКонтакте» запустил новый алгоритм рекомендации музыки

Сервис «VK Музыка» запускает новый алгоритм рекомендации треков. Он подстраивается под предпочтения пользователя, а новые композиции предлагаются на основе интересов пользователей соцсети с аналогичными музыкальными пристрастиями.

Помимо привычной ленты рекомендаций, в «VK Музыка» появился отдельный раздел «Слушайте друг друга», в нем представлены новые композиции, понравившиеся пользователям с такими же вкусами, сообщил директор по музыкальным сервисам VK Андрей Законов в пресс-релизе.

«Разработанный нами алгоритм машинного обучения показывает процент совпадения по интересу, помогая слушателям выбрать релевантный плейлист, а авторам плейлистов — расширять свою аудиторию», — сказал Законов.

Подборка «Слушайте друг друга» в «VK Музыке» обновляется ежедневно. Алгоритм анализирует треки, прослушанные пользователем, непрерывно собирая подходящие по жанру, артистам, темпу и тысячам других параметрам композиции.

«VK Музыке» — музыкальный сервис «ВКонтакте». Он доступен непосредственно из социальной сети и в одноименном приложении. Чтобы использовать все функции сервиса, требуется приобретение подписки «VK Combo»