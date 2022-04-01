Видеосервис Wink представил премьеры апреля

Российский сериал про хоккей, криминальная драма о контрабанде янтаря и зарубежные новинки появятся в коллекции видеосервиса Wink с апреля.

«Пласт» (фильм, 1 апреля, 16+) — Криминальная драма рассказывает о двух друзьях, которые пытаются реализовать большую партию контрабандного солнечного камня. Такой способ обогатиться ставит дружбу героев под угрозу.

Главные роли в фильм исполнили Владимир Вдовиченков, Кирилл Кяро, Сергей Маковецкий, Виктория Богатырева, Эмила Егороваю. Премьера фильма «Пласт» — эксклюзив Wink.

Смотреть фильм «Пласт» бесплатно в Wink

«История моей жены» (фильм, 4 апреля,16+) — экранизация романа венгерского писателя Милана Фюшта. Сюжет фильма развивается 20-е годы прошлого века. Главные герой заключает пари, что женится на первой женщине, которая переступит порог кафе. Он исполняет обещание, но построить отношения с ветреная француженка оказывается непростым делом. Фильм выйдет в Wink эксклюзивно.

«Брат во всем» (фильм, 7 апреля, 16+) — история взросления двух братьев-близнецов, которые мечтают стать военными летчиками. В главных ролях — Сергей и Николай Журавлевы. Герои оказываются совершенно разными с точки зрения готовности к суровым испытаниям и нагрузкам, которых требует воплощение мечты.

«Худший человек на свете» (фильм, 12 апреля, 18+) — норвежская мелодрама, главная героиня которой Юлия (Ренате Реинсве) переживает кризис 30-летия: начинается взрослая жизнь и девушке очень хочется найти лучшую версию себя. Фильм покорил зрителей Каннского фестиваля 2021 года (приз за лучшую женскую роль) и получил две номинации на «Оскар».

«Одинокий волк» (фильм, 14 апреля, 16+) — американская драма, которая рассказывает историю мусорщика по кличке Клин. Герой отказывается от криминального прошлого и берется за работу мусорщика. Однажды Клину предлагают взять шефство над девочкой-подростком. Но, защищая ее, он снова берет в руки оружие. Главную роль в «Одиноком волке» сыграл Эдриан Броуди.

«Крюк» (сериал, 20 апреля, 18+) — спортивно-ледовый сериал, посвященный хоккею. Главный герой Никита Крюков — в недавнем прошлом хоккеист, а сейчас спортивный агент. Он заботится о клиентах, успешно решая самые неожиданные и не всегда спортивные проблемы подопечных. Но разобраться с личной жизнью для него оказывается сложным.

В главной роли — Юрий Колокольников, также в сериале снимались Агата Муциенице, Екатерина Кузнецова, Алексей Барабаш, Алексей Маклаков.

«Человек божий» (фильм, 21 апреля, 12+) — греческий байопик, в основе которого — жизнь одного из наиболее почитаемых православных святых Нектария Эгинского (1846-1920 годы). Отстраненный с поста митрополита из-за хитроумных интриг Нектарий в Греции известен как чудотворец и исцелитель. Вместе с греческими артистами в картине снялся Микки Рурк, а роль помощника святителя сыграл российский актер Александр Петров. Фильм будет доступен эксклюзивно в Wink.

«Сядь за руль моей машины» (Фильм, 30 апреля, 18+) — японская драма, снятая по мотивам классической литературы. Главный герой, режиссер Юсукэ Кафуку (Хидэтоси Нисидзима), ставит русскую театральную классику и одновременно пытается разобраться в собственной жизни после смерти жены. Картина получила премию «Оскар» в 2022 году как лучший иностранный фильм.