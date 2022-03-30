YouTube тестирует реакции на тайм-коды видео. Пользователи могут оставлять анонимные смайлики отдельным моментам ролика и смотреть оценки других зрителей в специальном разделе комментариев.

«Если вы смотрите видео, являющееся частью этого эксперимента, вы можете поставить оценку любому моменту и увидеть реакцию сообщества, открыв раздел комментариев к видео и нажав на панель реакции. Тест также покажет вам, на какие моменты реагируют другие зрители», — сообщается на странице справки YouTube.

Реакции пока доступны только у тестовых роликов, их можно увидеть над полосой прокрутки и внутри специальной вкладки комментариев. Смайлики анонимны, но позволяют узнать, какой момент ролика показался зрителям самым интересным и перейти сразу к нему.

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Одним из первых похожую функцию ввел музыкальный сервис SsoundCloud. Он позволил оставлять комментарии с привязкой к тайм-коду, что дало пользователям возможность делиться мнениями относительно конкретных моментов песен.