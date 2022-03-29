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Windows 11 лишится удобной функции

Источник:
Sibnet.ru
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Возможность перетаскивания значков в системном трее исчезла в новой версии Windows 11. Microsoft объяснил это необходимостью исключить случайные перетаскивания иконок в на планшетах.

Windows 11 больше не поддерживает перетаскивание значков в системном трее или между ним и другими приложениями. Настроить их расположение теперь можно в настройках персонализации, выбрав «Панель задач» и перейдя в меню «Системный трей», сообщает Windows Latest со ссылкой на сообщение Microsoft. .

Нововведение потребовалось для исключения случайного перетаскивания иконок в версиях для планшетов и сенсорных экранов. Разработчики пообещали следить за обратной связью.

Системный трей Windows 11
Фото: © Microsoft

Системный трей — это всплывающая панель в нижнем правом углу экрана. Вызвать свернутые в него приложения можно нажатием на пиктограмму стрелочки, направленной вверх. Он позволяет пользователям легко управлять некоторыми фоновыми приложениями.

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kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

Алёна 717832

Нет уж, макрон! Путин сказал - за рубли, значит за рубли!