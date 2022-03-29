Windows 11 лишится удобной функции

Возможность перетаскивания значков в системном трее исчезла в новой версии Windows 11. Microsoft объяснил это необходимостью исключить случайные перетаскивания иконок в на планшетах.

Windows 11 больше не поддерживает перетаскивание значков в системном трее или между ним и другими приложениями. Настроить их расположение теперь можно в настройках персонализации, выбрав «Панель задач» и перейдя в меню «Системный трей», сообщает Windows Latest со ссылкой на сообщение Microsoft. .

Нововведение потребовалось для исключения случайного перетаскивания иконок в версиях для планшетов и сенсорных экранов. Разработчики пообещали следить за обратной связью.

Фото: © Microsoft

Системный трей — это всплывающая панель в нижнем правом углу экрана. Вызвать свернутые в него приложения можно нажатием на пиктограмму стрелочки, направленной вверх. Он позволяет пользователям легко управлять некоторыми фоновыми приложениями.

Реклама появилась в «Проводнике» Windows 11