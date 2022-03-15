Реклама появилась в «Проводнике» Windows 11

Рекламные блоки, встроенные в «Проводник», обнаружились в последней сборке Windows 11. На стадии тестирования Microsoft использует их для рекламы собственных продуктов.

Реклама в «Проводнике» представлена в виде небольшой полоски с текстовым сообщением под адресной строкой приложения, сообщил участник предварительной программы оценки системы Florian в своем Twitter.

Рекламные блоки видят не все участники инсайдерской программы, что говорит о проведении A/B тестирования с целью оценить успешность нововведения. Некоторые пользователи считают, что рекламу уже отключили, увидев негативную реакцию сообщества.

Microsoft не первый раз интегрирует рекламу собственных продуктов в операционную систему. Так, пользователи Windows 10 столкнулись с рекламой Office в приложении Wordpad два года назад, а при попытке скачать сторонний браузер им демонстрировался баннер Microsoft Edge.