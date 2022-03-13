Microsoft добавит вкладки в «Проводник» Windows 11

В новой сборке Windows 11, предназначенной для участников программы предварительной оценки, появились вкладки. Они удобно заменяют большое количество окон и оптимизируют пространство на экране.

Опция скрыта даже в версии для тестирования, сообщил в Twitter Рафаэль Ривера, обнаруживший нововведение и сумевший его разблокировать. Это свидетельствует о том, что разработка находится на ранней стадии.

Внешний вид «Проводника» практически не изменился со времен Windows 95. За годы своего существования он приобрел боковую панель и оброс незначительным набором дополнительных функций и проблема загромождения экрана при работе с большим количеством папок осталась.

Microsoft официально не прокомментировала находку. Вкладочный интерфейс «Проводника» ранее пытались внедрить в Windows 10. Инструмент «Наборы» позволял группировать приложения в виде вкладок в одном окне, но от опции впоследствии отказались.