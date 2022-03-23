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Как навсегда отключить обновления Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Установка обновлений Windows
Фото: © Clint Patterson / Unsplash License

Довольно часто пользователи сталкиваются с обновлениями системы Windows 10, происходящими в самый неподходящий момент. Они не дают быстро завершить работу на компьютере или начать ее, так как требуют время на установку.

Отключаются обновления в «Центре обновлений Windows». Зайти в него можно через меню ОС, поиск или через команду Win+R. 

В последнем случае после нажатия Win+R в поле «Открыть» ввести «services.msc» (без кавычек) и «ОК». В открывшемся списке служб найти «Центр обновлений Windows» (практически в самом низу).

Для отключения обновлений в списке служб нужно дважды кликнуть по названию «Центр обновлений Windows», чтобы открыть «Свойства». Далее во вкладке «Общие» во всплывающем списке «Тип запуска» выбрать «Отключена».

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После этого немного ниже, в графе «Состояние» поставить маркер «Остановить» и перейти во вкладку «Вход в систему». Здесь выбрать пункт «С учетной записью», нажать «Обзор» и в открывшемся окне установить пользователя «Гость».

После проведенных манипуляций нужно согласиться со всеми изменениями нажав «ОК» и перезагрузить компьютер. Обновления Windows 10 проводиться не будут, так как соответствующая служба операционной системы отключена. Но при этом система не сможет работать от имени администратора и устанавливать компоненты ОС.

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Хайтек #Компьютеры #Как сделать
Как сделать
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