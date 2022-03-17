Родительский контроль появится в Instagram

Возможность отслеживать действия своих детей появилась в Instagram. Некоторые пользователи уже могут подключить родительский контроль в Семейном центре (Family Center) в настройках приложения.

Первый набор инструментов включает возможность отслеживать, сколько времени подростки проводят в Instagram, сообщает глава платформы Адам Моссери в официальном блоге Meta. Опция уведомит родителей о том, чем ребенок поделился в социальной сети и о его предпочтениях.

Дополнительно можно просмотреть список подписок ребенка и узнать, какие пользователи отслеживают его активность. Сообщения о действиях детского аккаунта поступают в виде стандартных оповещений платформы.

В будущем появится возможность ограничивать время пребывания детей в Instagram. Планируется, что опция автоматически будет отключаться по достижении подростком 18-ти лет.

На данный момент родительский контроль доступен только пользователям из США. В ближайшие месяцы планируется расширить его географию и сделать доступным для всех пользователей Instagram.