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VK Group готовит перезапуск ICQ и MyTeams

Источник:
Sibnet.ru
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VK Group готовит к перезапуску ICQ и планирует создать собственный мессенджер на базе MyTeams.

Проект возрождения ICQ обсуждался еще в начале года, но толчком к его развитию послужили события на Украине. На фоне ограничений и блокировок социальных сетей и возник рост интереса пользователей к отечественным мессенджерам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству корпорации.

В начале марта компания рассматривала создание собственного корпоративного мессенджера VK. Источник «Ведомостей» сообщил, что речь идет о запуске сервиса на базе уже существующего проекта MyTeams от Mail.ru. О том, какие изменения претерпят ICQ и MyTeams, в пресс-службе VK Group не ответили.

ICQ — бесплатный кросплатформенный мессенджер, вышедший в 1996 году. С 2010 года принадлежит Mail.ru Group, переименованному в октябре 2021 года в VK Group. Сервис уже получал обновление в 2020 году и выходил под названием ICQ New, но не получил широкого распространения.

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Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

gtk87

Обоссаться и не встать, торренты в помощь, а Украина лишиться выручки. Напугали ежа жопой.

krasprol

Ну совсем володина не уважают!
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