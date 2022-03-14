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Дрифтеры установили новые рекорды скорости на «Байкальской миле»

Источник:
Sibnet.ru
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Новые рекорды скорости установили дрифтеры и пилоты машин в выходные на фестивале «Байкальская миля 2022»  на льду Байкала в Бурятии, сообщили организаторы.

Команда BigBoysBigToys побила текущий абсолютный рекорд среди автомобилей. Chevrolet Sedan Delivery 1955 года «Апельсин», пилотируемый Сергеем Аксеновым, проехал со скоростью 251,9 километра в час.

Пилоты впервые на «Миле-2022» выехали на длинные трассы — и показали первые впечатляющие результаты. Буквально с первых же попыток был побит предыдущий рекорд «Мили» среди автомобилей — 251,950 километра в час против 235,5 километра в час. Установил его Сергей Аксенов из команды BigBoysBigToys на Chevrolet Sedan Delivery. 

Самым быстрым среди мотоциклов стал Suzuki Hayabusa, на котором Анатолий Ушаков из команды RMS Motorsport разогнался до 240,2 километра в час. Предыдущий абсолютный рекорд среди мотоциклов принадлежит Александру Мишкинису, 262,8 километра в час на стоковом BMW S1000RR.

Лев Гаряев из команды «Падонки» показал скорость в 263,745 километра в час на транспортном средстве собственной разработки команды – четырехколесная машина оснащена авиационным турбореактивным двигателем от самолета «ЯК-40».

Самым быстрым мотоциклом стал Kawasaki ZX-10R под управлением Кирилла Биткова из команды RMS Motorsport – 239,393 километров в час на миле.

Сергей Кабаргин установил на «Байкальской миле 2022» новый рекорд скорости во время дрифта. На своем Flanker F пилот разогнался до 252,14 километра в час, балансируя в управляемом заносе на льду Байкала.

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Спорт #Автоспорт #Бурятия
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kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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