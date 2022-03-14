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«ВКонтакте» запустил опцию создания интернет-магазинов

Источник:
Sibnet.ru
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Страница авторизации «ВКонтакте»
Фото: © Sibnet.ru

«ВКонтакте» выпустил новые инструменты для создания сайта и интернет-магазина на платформе. Опции доступны в настройках сообщества и предназначены для поддержки малого и среднего бизнеса.

Инструменты «ВКонтакте» позволяют быстро и бесплатно создать полноценный интернет-магазин, сообщается в блоге VK. Сервис поддерживает перенос данных со всех существующих платформ интернет-продаж и подходит не только для товаров, но и для рынка услуг.

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В качестве системы оплаты интегрирована VK Pay, работающая со всеми картами российских банков. Пользователям доступно подключение службы доставки, это могут быть СДЭК, Boxberry, Почта России или курьер.

При этом «ВКонтакте» пообещал помощь новым пользователям в эффективной настройке страниц и подключении сервисов приема платежей и доставки.

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