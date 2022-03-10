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Блогеры «ВКонтакте» получат максимальный доход

Источник:
Sibnet.ru
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Стенд с логотипом VK
Фото: © vk.com

«ВКонтакте» начал акцию по привлечению блогеров, пообещав им 100% дохода от рекламы в течение месяца. Соцсеть заявила, что таким образом решила поддержать профессиональных авторов.

Временные условия монетизации с выдачей 100% рекламного дохода будут действовать до 10 апреля, сообщается в пресс-релизе компании. За этот период VK планирует выплатить блогерам до 600 миллионов рублей.

«Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создает контент на нашей платформе», — сообщила генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова в официальном блоге.

Высокий доход смогут получить блогеры, работающие с партнерской программой (размещение рекламы на страницах), маркет-платформы, монетизации видео и VK Donut — системы вознаграждения от пользователей.

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На фоне принятых ограничений в адрес российских пользователей со стороны зарубежных социальных сетей «ВКонтакте испытал всплеск числа посетителей. Стало вдвое больше загрузок и просмотров «Клипов ВКонтакте».

В компании сообщили, что не будут останавливаться на текущих методах поддержки блогеров. О новых способах поощрения авторов контента «ВКонтакте» сообщит в ближайшее время.

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