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Xiaomi представила в России смартфоны Redmi Note 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mi.com

Компания Xiaomi представила в России новое семейство смартфонов Redmi Note 11. В него входят четыре модели: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11.

Базовый Redmi Note 11 получил процессор Snapdragon 680, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, фронтальную камеру на 13 мегапикселей и основной блок, который включает объектив на 50 мегапикселей, а также сверхширокоугольный объектив, макрообъектив и датчик глубины.

Redmi Note 11 Pro отличается наличием 6,67-дюймового AMOLED-дисплея и мощной камеры на 108 мегапикселей. При этом Redmi Note 11S и Redmi Note 11 Pro базируются на процессоре MediaTek Helio G96.

Что касается флагмана, то Redmi Note 11 Pro 5G отличается от Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S только процессором Snapdragon 695. Все устройства линейки Redmi Note 11 имеют аккумулятор емкостью 5000 мАч.

В продаже смартфоны появятся в начале апреля. Redmi Note 11 в России будет стоить от 26,9 тысячи рублей, Redmi Note 11S — от 33,9 тысячи рублей, Redmi Note 11 Pro — от 41,9 тысячи рублей, а Redmi Note 11 Pro 5G обойдется минимум в 44,9 тысячи рублей.

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ponhik78

А кто это вообще? Не стебусь, я реально не знаю. До этой заметки никогда о нем не слышал.

GammiPluh

я вас удивлю, москаляку на гіляку они тоже не блокировали, грани дозволенного стирают те кто этого права...

Antares

Чья бы корова мычала... Легко говорить имея в кошельке несколько десятков миллиардов.

GammiPluh

То есть они не против призывов к убийству любых русских людей, даже не имеющих отношения к ситуации......
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