Xiaomi представила в России смартфоны Redmi Note 11

Компания Xiaomi представила в России новое семейство смартфонов Redmi Note 11. В него входят четыре модели: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11.

Базовый Redmi Note 11 получил процессор Snapdragon 680, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, фронтальную камеру на 13 мегапикселей и основной блок, который включает объектив на 50 мегапикселей, а также сверхширокоугольный объектив, макрообъектив и датчик глубины.

Redmi Note 11 Pro отличается наличием 6,67-дюймового AMOLED-дисплея и мощной камеры на 108 мегапикселей. При этом Redmi Note 11S и Redmi Note 11 Pro базируются на процессоре MediaTek Helio G96.

Что касается флагмана, то Redmi Note 11 Pro 5G отличается от Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S только процессором Snapdragon 695. Все устройства линейки Redmi Note 11 имеют аккумулятор емкостью 5000 мАч.

В продаже смартфоны появятся в начале апреля. Redmi Note 11 в России будет стоить от 26,9 тысячи рублей, Redmi Note 11S — от 33,9 тысячи рублей, Redmi Note 11 Pro — от 41,9 тысячи рублей, а Redmi Note 11 Pro 5G обойдется минимум в 44,9 тысячи рублей.