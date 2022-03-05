Facebook заблокировали в России

Роскомнадзор 4 марта принял решение заблокировать доступ к Facebook на территории России, сообщается на сайте ведомства.

В качестве обоснования такого решения указывается, что с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны американской соцсети.

Так, в последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

При этом Facebook был частично недоступен для российских пользователей уже за несколько дней до официальной блокировки.