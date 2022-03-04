Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» сообщил об уходе из команды двух игроков за два часа до игры с «Салаватом Юлаевым».

«Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение "Сибири" и не примут участия в оставшихся играх плей-офф», — говорится в сообщении.

В плей-офф «Сибирь» играет с уфимским «Салаватом Юлаевым», откуда ушли уже все легионеры. Новосибирский клуб ранее покинул американский хоккеист Ник Шор.

В пятницу команды проведут вторую игру серии плей-офф. На момент публикации, счет в серии 1:0 в пользу «Салавата». Соперники играют до четырех побед.

Из-за ситуации на Украине легионеры начали массово покидать клубы КХЛ. Эксперты считают, что это может изменить расклад команд в плей-офф.