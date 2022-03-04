Сибиряков призвали собирать грибы и ягоды ради дохода

Сбор ягод и грибов может стать дополнительным доходом сибиряков, в Красноярском крае в этом году решили сделать «пилотным» продуктом станет гриб – лисичка, сообщает правительство региона.

Заготовка и переработка дикоросов, производство органической продукции могут стать новым источником заработка для населения и предпринимателей, а также стимулом для развития института самозанятых в России.

По словам председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, биологический запас лесного пищевого сырья в России составляет порядка 13 миллионов тонн в год. Из них более 7 миллионов тонн разрешены к заготовке, а фактически собирается всего 2,5% от этого объема.

В этом году в Красноярском крае планируется открыть 22 заготовительных пункта. Это будут легкие мобильные конструкции, оборудованные для приема и первичной переборки сырья.

«Затем дальнейшей переработкой и реализацией готовой продукции займется единый центр в Красноярске. На этот год в качестве пилотного продукта выбран гриб лисичка, но возможно к нему добавятся и другие позиции», – сказал руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.