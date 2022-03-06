Xiaomi улучшила звук умной колонки Mi Smart Speaker

Умные колонки Xiaomi Mi Smart Speaker начали получать обновления HARMAN AudioEFX, призванные значительно улучшить качество звука.

Для установки обновления от пользователей не требуется никаких действий — система HARMAN AudioEFX будет установлена автоматически вместе новой версией прошивки, сообщается на официальном сайте Xiaomi.

Технология HARMAN AudioEFX уже зарекомендовала себя на рынке портативных аудиоустройств. Она обеспечивает насыщенные низкие частоты и создает эффект объемного звучания, при этом может быть установлена на бюджетные колонки без их удорожания.

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Умная колонка Xiaomi Mi Smart Speaker вышла на мировой рынок 5 ноября 2021 года. Устройство поставляется с голосовым помощником «Маруся» от VK и может быть использовано как центр Умного дома. Цена колонки в официальном магазине Xiaomi 4990 рублей.