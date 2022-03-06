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Xiaomi улучшила звук умной колонки Mi Smart Speaker

Источник:
Sibnet.ru
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Умная колонка Mi Smart Speaker
Фото: © Xiaomi

Умные колонки Xiaomi Mi Smart Speaker начали получать обновления HARMAN AudioEFX, призванные значительно улучшить качество звука.

Для установки обновления от пользователей не требуется никаких действий — система HARMAN AudioEFX будет установлена автоматически вместе новой версией прошивки, сообщается на официальном сайте Xiaomi. 

Технология HARMAN AudioEFX уже зарекомендовала себя на рынке портативных аудиоустройств. Она обеспечивает насыщенные низкие частоты и создает эффект объемного звучания, при этом может быть установлена на бюджетные колонки без их удорожания.

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Умная колонка Xiaomi Mi Smart Speaker вышла на мировой рынок 5 ноября 2021 года. Устройство поставляется с голосовым помощником «Маруся» от VK и может быть использовано как центр Умного дома. Цена колонки в официальном магазине Xiaomi 4990 рублей.

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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

ifhbrjd

Что-то бурного роста не нгаблюдается в России уже лет 30, хотя кризисы идут один за другим.
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