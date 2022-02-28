«Арена Омск» будет достроена в срок

Работы на строительной площадке нового ледового дворца «Арена Омск» идут по графику. Следующий сезон «Авангард» встретит уже в Омске, сообщила член правления «Газпром нефти», куратор проекта Елена Илюхина.

«Новая “Арена Омск” изначально планировалась в первую очередь как домашняя арена хоккейного клуба «Авангард». Сейчас готовность объекта превышает 63%, и мы планируем завершить строительство в соответствии с ранее утвержденным графиком. Уверена, что уже в следующем сезоне болельщики “Авангарда” встретят свою любимую команду на новой, самой современной ледовой арене России», — сказала Илюхина.

Ввод нового ледового дворца в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2022 года. Арена сможет вместить 12 тысяч зрителей. В шестиэтажном здании площадью 60 тысяч квадратных метров помимо хоккейной площадки с трибунами разместятся спортблок, зоны для судей, пресс-центр, фойе для зрителей и фан-зоны. Площадка может трансформироваться для проведения соревнований по различным видам спорта, концертов и культурно-массовых мероприятий.

Проект финансируется в рамках частно-государственного партнерства «Газпром нефти», правительства РФ и правительства Омской области. Строит арену турецкая компания «Лимакмаращстрой».