Польша отказалась играть с Россией за выход на ЧМ по футболу

Сборная Польши по футболу отказалась от проведения стыкового матча с командой России за право выйти на чемпионат мира 2022 года, сообщил в своем Twitter президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

«В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до FIFA», — написал он.

Глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что вопрос о возможном переносе из России стыковых матчей чемпионата мира 2022 года из-за событий на Украине нуждается в серьезном анализе. По его словам, он будет рассмотрен в срочном порядке.

Полуфинальный стыковой матч между сборными России и Польши должен пройти 24 марта в Москве на стадионе «Динамо». В случае выигрыша Россия также должна быть хозяином поля в финальном матче плей-офф 29 марта, куда попадет победитель пары Швеции и Чехии.