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Военная операция на Украине

Польша отказалась играть с Россией за выход на ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
Фото: © «Российский футбольный союз»

Сборная Польши по футболу отказалась от проведения стыкового матча с командой России за право выйти на чемпионат мира 2022 года, сообщил в своем Twitter президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

«В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до FIFA», — написал он.

Глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что вопрос о возможном переносе из России стыковых матчей чемпионата мира 2022 года из-за событий на Украине нуждается в серьезном анализе. По его словам, он будет рассмотрен в срочном порядке.

Полуфинальный стыковой матч между сборными России и Польши должен пройти 24 марта в Москве на стадионе «Динамо». В случае выигрыша Россия также должна быть хозяином поля в финальном матче плей-офф 29 марта, куда попадет победитель пары Швеции и Чехии.

Тема: Военная операция на Украине
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volodey19760802

Не велика честь петь с бородатыми пи....

RS1981

Здается мне в Киеве после сегодняшней ночи не останется ни одного целого ювелирного магазина......

BETEPAH86

Слава Богу!!! Надеюсь навсегда! Хоть на транспидгендов смотреть не будем.

antibacila

А я и так не смотрел, даже когда мы участвовали. Так что не вижу шибко уж важной новости.
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