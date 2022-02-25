Пиратская группа CODEX прекратила работу

Пиратская группа CODEX заявила о прекращении своей деятельности. За восемь лет работы у них не осталось конкурентов и они потеряли интерес к взлому игр.

О роспуске CODEX сообщили в приложении к последнему взлому — дополнению «Свадебные истории» для The Sims 4, доступном на Reddit. Представители группы рассказали историю о том, что объединились ради противостояния с RELOADED — другой пиратской группой, прекратившей деятельность.

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Хакеры сообщили, что ввиду отсутствия конкуренции они потеряли интерес и решили распустить команду.

За восемь лет деятельности CODEX взломали более 7 300 игр и дополнений, участники пиратской группы дополнительно работали под ником PLAZA, от его имени обошли защиту еще 5 300 игр.

Пользователи Reddit отреагировали на уход CODEX с грустью и выразили надежду на то, что на их место придут другие взломщики или уже бывшие участники объединятся в новое пиратское сообщество.