Корпорация Google представила новую операционную систему Chrome OS Flex, которая предназначена для устаревших компьютеров и ноутбуков на Windows и MacOS. Chrome OS Flex доступна для скачивания бесплатно при запросе на сайте Google.

Чтобы установить Chrome OS Flex, достаточно загрузить операционную систему на флешку и поставить ее на компьютер. После установки у пользователя появится доступ к магазину приложений Google Play, ассистенту Google и ежемесячным обновлениям.

Разработчики позиционируют Chrome OS Flex в качестве простой операционной системы для устаревших устройств в компаниях и образовательных учреждениях, однако обычный пользователь также может установить ее без каких-либо ограничений.

Система имеет открытый исходный код и гибко настраивается. На сайте проект отмечается, что основными преимуществами ОС являются масштабируемое облачное управление, расширенная безопасность, удобный доступ к аналитике.