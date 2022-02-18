CAS принял объяснение Валиевой о допинг-пробе из-за лекарства дедушки

Триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, которое принимает ее дедушка, говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда, опубликованного на сайте организации.

Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Но допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине, где она лидировала после короткой программы, но в итоге заняла четвертое место.

В ходе слушаний представители спортсменки заявили, что она «не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно, даже не по медицинским показаниям».

«Наиболее вероятно запрещенное вещество попало в организм спортсменки бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — говорится в решении в CAS.

Сама Валиева предполагает, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка. CAS также не счел убедительным объяснение WADA о задержке допинг-пробы фигуристки.

Согласно выписке из системы АДАМС об историях допинг-тестов спортсменов, Валиева многократно проходила допинг-контроль с 24 августа 2019 по 7 февраля 2022 года, и все пробы спортсменки, кроме одной, были отрицательными.