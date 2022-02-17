«ВКонтакте» представил ленту трендов

Мобильная версия приложения «ВКонтакте» приобрела дополнительную ленту «Актуальное», позволяющую отслеживать информационные тренды в социальной сети.

Управляет новым фильтром нейросеть, способная ежесекундно обрабатывать миллионы страниц контента и формировать ленту трендов и картину дня. При этом при формировании ленты учитываются интересы конкретного пользователя. Это принципиально новый подход к анализу контента, считает гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова.

«С помощью нового продукта "Актуальное" можно быстро узнать все о самых обсуждаемых событиях и темах — в стране и в мире, изучить мнения разных экспертов и лидеров мнений, а также составить и поделиться собственным взглядом», — сообщила Краснова.

Карточки в новой ленте представлены в формате сюжетов, группирующий по несколько постов. При этом «Актуальное» работает не только с крупными СМИ и знаменитыми блогерами, но может использовать и посты обычных пользователей соцсетей, например, включить в сюжет отзыв на фильм или мнение о гаджете.

Пока лента «Актуальное» доступна только в мобильном приложении «ВКонтакте». В будущем планируется ее введение в полную версию сайта.

«ВКонтакте» заплатит за найденные ошибки