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«ВКонтакте» заплатит до 1,5 млн рублей за найденные уязвимости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» восстанавливает программу поиска уязвимостей Bug Bounty. Пользователи, нашедшие баги в сервисах VK, смогут получить вознаграждение до 20 тысяч долларов.

Багхантерам предлагают сосредоточиться на поиске ошибок в едином аккаунте VK ID, объединяющем все технические решения безопасности, сообщается на официальном сайте компании. 

За найденные баги в сервисе авторизации предлагают повышенное вознаграждение.

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Сумма вознаграждения начинается от 500 долларов (38 тысяч рублей) и зависит от критичности и потенциальной опасности найденной ошибки. Максимальный размер премии — 20 тысяч долларов (1,53 миллиона рублей).

За пять лет работы программы Bug Bounty «ВКонтакте» выплатила багхантерам 352,2 тысячи долларов — это больше 27 миллионов рублей. Они помогли обнаружить 865 уязвимостей. Вознаграждения получил 461 исследователь.

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Хайтек #Соцсети
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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

Fazar

Лапшу вешают о прививке, даже снег на Пискаревском кладбище обработали.

Grossmeister38rus

Я совершенно не согласен с тем, что там ситуация вышла из-под контроля.АЛЛЛООО ! Чиновники угрожают убить...

лачинов

Ну ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )
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