«ВКонтакте» заплатит до 1,5 млн рублей за найденные уязвимости

Социальная сеть «ВКонтакте» восстанавливает программу поиска уязвимостей Bug Bounty. Пользователи, нашедшие баги в сервисах VK, смогут получить вознаграждение до 20 тысяч долларов.

Багхантерам предлагают сосредоточиться на поиске ошибок в едином аккаунте VK ID, объединяющем все технические решения безопасности, сообщается на официальном сайте компании.

За найденные баги в сервисе авторизации предлагают повышенное вознаграждение.

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Сумма вознаграждения начинается от 500 долларов (38 тысяч рублей) и зависит от критичности и потенциальной опасности найденной ошибки. Максимальный размер премии — 20 тысяч долларов (1,53 миллиона рублей).

За пять лет работы программы Bug Bounty «ВКонтакте» выплатила багхантерам 352,2 тысячи долларов — это больше 27 миллионов рублей. Они помогли обнаружить 865 уязвимостей. Вознаграждения получил 461 исследователь.