Минцифры внесло «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов. Ресурс теперь можно посещать даже при отрицательном балансе мобильного телефона или домашнего интернета.



«Социальная сеть "ВКонтакте" соответствует всем требованиям социально значимых сайтов. Там опубликованы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Предполагается, что пользователи смогут получать актуальный контент различных источников в удобном формате», — сообщается на сайте ведомства.

Посетить соцсеть можно будет в браузере компьютера или через приложения смартфона даже если на счетах мобильного телефона или домашнего интернета не будет денег.



Социальная сеть «ВКонтакте», созданная Павлом Дуровым в 2006 году как молодежная соцсеть, сейчас насчитывает около 70 миллионов ежемесячных пользователей из России. Это 15-й по популярности сайт во всем мире.

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С декабря 2021 года основной владелец «ВКонтакте» — «Газпром-меда холдинг», принадлежащий «Газпромбанку» и возглавляемый экс-главой Роскомнадзора Александром Жаровым. Фактически, соцсеть стала государственной. При этом новые владельцы заверили, что «ВКонтакте» продолжит развиваться как независимая компания с собственной цифровой экосистемой.

«ВКонтакте» внесен в список социально значимых сайтов одновременно с порталом «Госуслуги». Предполагается, что в ближайшим будущем правительственная комиссия по определению социально значимых интернет-ресурсов рассмотрит включение в эту категорию соцсети «Одноклассники».