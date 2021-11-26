Удалиться из соцсетей: пошаговая инструкция

Причины для удаления из соцсети могут быть разные — от желания создать профиль заново до попытки избавиться от интернет-зависимости. Сама процедура простая, но есть нюансы. Например, при удалении профиля во «ВКонтакте» или в Instagram соцсети дают пользователю определенное время, чтобы передумать и воскресить страницу.

В январе 2021 года РФ насчитывалось 99 миллионов пользователей социальных сетей, за прошлый год их аудитория выросла на 4,8 миллиона (на 5,1%). Наиболее популярные в России социальные сети — «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), «Одноклассники» (32%), TikTok (17%).



Как удалить профиль во «ВКонтакте»?

Сделать это достаточно просто. Чтобы удалить свою страницу, перейдите по ссылке, расположенной в самом низу раздела «Настройки». Там есть строчка «Вы можете удалить свой профиль». После нажатия на гиперссылку, открывается страница, где «ВКонтакте» просит указать причину удаления страницы:

У меня есть другая страница

«ВКонтакте» отнимает у меня слишком много времени

«ВКонтакте» слишком много неприемлемых материалов

Меня беспокоит безопасность моих данных

Мою страницу не комментируют

Другая причина

Также есть возможность оставить сообщение и поставить галочку «Сообщить друзьям». Если ее поставить, то все друзья будут оповещены об удалении.

Восстановить аккаунт с сохранением данных можно в течение 210 дней (семь месяцев) после удаления. Если этого не сделать за указанное время, аккаунт будет удален навсегда.

Как навсегда удалить аккаунт в Facebook?

«Перед удалением аккаунта рекомендуем войти в него и скачать копию вашей информации (например, ваши фото и публикации) с Facebook, а также копию информации. Удалив аккаунт, вы не сможете восстановить содержащийся в нем контент», — сообщает соцсеть.

Чтобы удалить аккаунт нужно зайти в «Настройки и конфиденциальность» в правом верхнем углу окна Facebook «Настройки». Нажать «Ваша информация на Facebook» в столбце в левой части экрана, затем «Деактивация и удаление». Выбирать «Удаление аккаунта» и «Продолжить с удалением аккаунта». Нажать «Удалить аккаунт», ввести пароль и выбрать «Продолжить».

Восстановить аккаунт можно в течение 30 дней после удаления. После этого он и вся связанная с ним информация будут удалены без возможности восстановления. Полное удаление опубликованного контента может занять до 90 дней. Пока информацию удаляют, она не будет доступна никому на Facebook.

«По истечении этого срока копия вашей информации может храниться в резервном хранилище, которое мы используем для восстановления данных, утерянных в случае стихийного бедствия, ошибки ПО. Мы также можем хранить вашу информацию для решения юридических вопросов, на случай нарушения условий использования или для целей, направленных на то, чтобы предотвратить нанесение вреда», — сообщает компания.

Чтобы отменить удаление аккаунта, достаточно войти в свой аккаунт Facebook в течение 30 дней после удаления.

Как удалить аккаунт в Instagram?

Удалив аккаунт навсегда, человек сможет снова зарегистрироваться с тем же именем пользователя или использовать его в другом аккаунте, при условии, что другой человек в Instagram не сделает этого раньше.

Прежде чем удалить аккаунт Instagram, соцсеть также советует войти в нее и скачать копию своей информации, например, фото и публикации. Удалив аккаунт, человек теряет доступ к инструменту «Скачивание данных» в Instagram.

Удалить страницу в Instagram навсегда:

Открыть страницу «Удалить аккаунт» в мобильном браузере или на компьютере. Аккаунт нельзя удалить через приложение Instagram. Выбрать вариант из раскрывающегося меню рядом с полем «Почему вы удаляете свой аккаунт?» и повторно ввести пароль. Безвозвратно удалить аккаунт можно только после выбора причины. Затем нажать «Удалить аккаунт [имя пользователя]».

Как удалить аккаунт в «Одноклассниках»?

Удалить профиль на «Одноклассниках» можно только через его версию на компьютере. Для этого нужно:

Зайти на свою страницу в соцсети Пройти по ссылке с лицензионным соглашением Нажать «Отказаться от услуг» Указать причину, по которой хотите удалить свой профиль Ввести пароль Нажать «Удалить».

После удаления профиля привязанные к нему номер телефона и почту еще три месяца нельзя будет использовать в другом профиле на сайте ОK.RU.

При удалении профиля стирается не только личная информация, но и фотографии, комментарии, оценки, переписка с друзьями, группы, достижения в играх и многое другое.

Фото: © Sibnet.ru

Восстановить удаленный профиль можно в течение 180 дней после удаления, но только если в профиле был указан номер телефона или адрес электронной почты.

Как удалить аккаунт в TikTok?

Чтобы удалить аккаунт в этой соцсети нужно:



Нажать «Профиль» в правом нижнем углу. Нажать на значок меню (с тремя линиями) в правом верхнем углу. Нажать «Управление аккаунтом», а затем «Удалить аккаунт». Следовать инструкциям в приложении, чтобы удалить аккаунт.

TikTok также предлагает пользователю сначала скачать все данные, а потом удалить аккаунт.

Аккаунт можно снова активировать в течение 30 дней, через месяц все данные и аккаунт исчезнут окончательно.

