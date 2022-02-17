НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Олимпиада в Пекине: главные события 17 февраля

Источник:
Sibnet.ru
274 0
Фото: © Telegram-канал ОКР
Зимняя Олимпиада-2022 движется к завершению, осталось четыре соревновательных дня. Максимальное внимание в четверг будет приковано к произвольной программе одиночниц, где у России есть шанс занять весь пьедестал почета.

В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют шесть комплектов медалей в шести видах спорта. Это будет женский день — спортсменки будут бороться в фигурном катании, конькобежном спорте (1000 метров), слаломе, ски-кроссе и хоккее.

Мужчины выступят в командах в лыжном двоеборье. Это единственный вид соревновательной программы зимних Олимпийских игр, в котором медали в Пекине разыграют только мужчины.

Фигурное катание — Валиева или …?

Чемпионка Европы и России Камила Валиева, вокруг которой разразился допинг-скандал, лидирует после короткой программы. Чемпионка мира Анна Щербакова проигрывает ей два балла. Александра Трусова пока четвертая, но у нее в «запасе» есть сразу несколько четверных прыжков, которые нельзя исполнять в короткой. Третье место занимает японка Каори Сакамото.

Валиева на последней тренировке перед произвольной не допустила ошибок в прогоне произвольной программы, без помарок исполнив все прыжки: четверной сальхов, тройной аксель, два каскада с четверным тулупом и другие. Щербакова и Трусова падали с прыжков или делали «бабочки».

Стартует произвольная программа в 13.00 мск. Все самые интересные события развернутся в заключительной разминке. Трусова начнет произвольную в 16.25 мск, Щербакова – в 16.41 мск, Валиева – в 16.49 мск. Трансляцию проведет «Россия-1».

Конькобежный спорт — надежда на еще одну медаль Голиковой

Конькобежцам осталось разыграть четыре медали на Играх в Пекине — на дистанции в 1000 метров и в масс-старте у мужчин и женщин.

В конькобежном спорте на дистанции 1000 метров наилучшие шансы в команде ROC у Ангелины Голиковой, уже выигравшей бронзу на дистанции 500 метров.

Также от российской команды выступят Дарья Качанова и Ольга Фаткулина. А главными конкурентами станут японка Такаги Михо, выигравшая уже на этой Олимпиаде три серебра, американка Бриттани Боу и Ютта Лердам из Нидерландов.

Начнутся забеги в 11.30. Их покажет телеканал «Матч!».

Хоккей — финал у женщин

Женский хоккей появился в программе Олимпийских игр в 1998 году. И в этот раз вновь разыграют сборные Канады и США.

Сборная Канады четырежды побеждала на Олимпиадах, сейчас она главный претендент на победу в Пекине, так как в мае 2021 года после девятилетнего перерыва вернула титул чемпионок мира.

США — двукратные олимпийские чемпионки, выиграли предыдущую Олимпиаду в Пхенчхане. За последние 10 лет имеют даже больше титулов, чем сборная Канады, включая олимпийскую победу и шесть комплектов золотых медалей чемпионатов мира.

Во всех своих матчах в Пекине канадская команда выглядела на уровень выше соперниц. Финал покажет «Матч!», начало — в 7.10.

Тема: Олимпиада 2022
Стали известны пары полуфинала хоккейного турнира Олимпиады-2022
Определился соперник сборной России по хоккею на Олимпиаде
Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде
«Красная машина» победила Данию и прошла в полуфинал турнира Олимпиады
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...

AlexEvil

Странам уже просто ситуация с Украиной поперек горла стоит !!! И весь тот идиотизм который миру доносит...
Sibnet.Ru