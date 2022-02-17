Олимпиада в Пекине: главные события 17 февраля

Зимняя Олимпиада-2022 движется к завершению, осталось четыре соревновательных дня. Максимальное внимание в четверг будет приковано к произвольной программе одиночниц, где у России есть шанс занять весь пьедестал почета.

В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют шесть комплектов медалей в шести видах спорта. Это будет женский день — спортсменки будут бороться в фигурном катании, конькобежном спорте (1000 метров), слаломе, ски-кроссе и хоккее.

Мужчины выступят в командах в лыжном двоеборье. Это единственный вид соревновательной программы зимних Олимпийских игр, в котором медали в Пекине разыграют только мужчины.

Фигурное катание — Валиева или …?

Чемпионка Европы и России Камила Валиева, вокруг которой разразился допинг-скандал, лидирует после короткой программы. Чемпионка мира Анна Щербакова проигрывает ей два балла. Александра Трусова пока четвертая, но у нее в «запасе» есть сразу несколько четверных прыжков, которые нельзя исполнять в короткой. Третье место занимает японка Каори Сакамото.

Валиева на последней тренировке перед произвольной не допустила ошибок в прогоне произвольной программы, без помарок исполнив все прыжки: четверной сальхов, тройной аксель, два каскада с четверным тулупом и другие. Щербакова и Трусова падали с прыжков или делали «бабочки».

Стартует произвольная программа в 13.00 мск. Все самые интересные события развернутся в заключительной разминке. Трусова начнет произвольную в 16.25 мск, Щербакова – в 16.41 мск, Валиева – в 16.49 мск. Трансляцию проведет «Россия-1».

Конькобежный спорт — надежда на еще одну медаль Голиковой

Конькобежцам осталось разыграть четыре медали на Играх в Пекине — на дистанции в 1000 метров и в масс-старте у мужчин и женщин.

В конькобежном спорте на дистанции 1000 метров наилучшие шансы в команде ROC у Ангелины Голиковой, уже выигравшей бронзу на дистанции 500 метров.

Также от российской команды выступят Дарья Качанова и Ольга Фаткулина. А главными конкурентами станут японка Такаги Михо, выигравшая уже на этой Олимпиаде три серебра, американка Бриттани Боу и Ютта Лердам из Нидерландов.

Начнутся забеги в 11.30. Их покажет телеканал «Матч!».

Хоккей — финал у женщин

Женский хоккей появился в программе Олимпийских игр в 1998 году. И в этот раз вновь разыграют сборные Канады и США.

Сборная Канады четырежды побеждала на Олимпиадах, сейчас она главный претендент на победу в Пекине, так как в мае 2021 года после девятилетнего перерыва вернула титул чемпионок мира.

США — двукратные олимпийские чемпионки, выиграли предыдущую Олимпиаду в Пхенчхане. За последние 10 лет имеют даже больше титулов, чем сборная Канады, включая олимпийскую победу и шесть комплектов золотых медалей чемпионатов мира.

Во всех своих матчах в Пекине канадская команда выглядела на уровень выше соперниц. Финал покажет «Матч!», начало — в 7.10.