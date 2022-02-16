Представлен игровой флагман Redmi K50 Gaming Edition

Компания Xiaomi официально представила флагманский смартфон Redmi K50 Gaming Edition, который станет одним из самых доступных устройств на рынке с новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфон получил экран OLED диагональю 6,67 дюйма с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400x1080 пикселей. Основная камера имеет три датчика — Sony IMX686 разрешением 64 Мп, OmniVision OV8856 разрешением 8 Мп и GalaxyCore GC02M1 разрешением 2 Мп для макро.

Фронтальная камера — с датчиком Sony IMX596 разрешением 20 Мп. Redmi K50 Gaming Edition также получил аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Для охлаждения мощного чипа предусмотрены целых две испарительных камеры, в которых используются непривычные для смартфона материалы — графен и графит. Для игроков также есть выдвижные магнитные клавиши-курки и вибромотор CyberEngine.

Базовая версия Redmi K50 Gaming Editi с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 520 долларов. За пределами Китая модель выйдет под названием Poco F4 GT.