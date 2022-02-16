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Представлен игровой флагман Redmi K50 Gaming Edition

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила флагманский смартфон Redmi K50 Gaming Edition, который станет одним из самых доступных устройств на рынке с новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфон получил экран OLED диагональю 6,67 дюйма с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400x1080 пикселей. Основная камера имеет три датчика — Sony IMX686 разрешением 64 Мп, OmniVision OV8856 разрешением 8 Мп и GalaxyCore GC02M1 разрешением 2 Мп для макро.

Фронтальная камера — с датчиком Sony IMX596 разрешением 20 Мп. Redmi K50 Gaming Edition также получил аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Для охлаждения мощного чипа предусмотрены целых две испарительных камеры, в которых используются непривычные для смартфона материалы — графен и графит. Для игроков также есть выдвижные магнитные клавиши-курки и вибромотор CyberEngine.

Базовая версия Redmi K50 Gaming Editi с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 520 долларов. За пределами Китая модель выйдет под названием Poco F4 GT.

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лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...

mosquito__2010

Ух ты какие речи то попёрли опосля того как опозорились на весь Мир . "Мы не нацелены на российский народ"...
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