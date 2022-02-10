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Верховный суд освободил из-под ареста замдиректора «Томского пива»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Верховный суд РФ освободил из-под домашнего ареста замдиректора «Томского пива» Вячеслава Литвина, который ранее содержался в СИЗО, сообщили адвокаты обвиняемого.

«Суд огласил два решения: первое — об отказе в изменении подсудности, и второе — по мере пресечения … Каких-либо оснований для избрания иной меры пресечения суд не усматривает и поэтому избирать ее не стал, и что Литвин должен быть освобожден. После этого сотрудниками ФСИН с Литвина был снят специальный браслет и в настоящий момент он свободен», — написали адвокаты в Telegram-канале «За Кляйна».

При этом, уточнили они, уголовное дело будет возвращено в Октябрьский районный суд Томска и его рассмотрение продолжится.

Литвина обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году он, введя в заблуждение предпринимателя Аминова, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной цене, что причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении Литвина возбудили одновременно с делом мэра Томска Ивана Кляйна, также связанным с интересами ОАО «Томское пиво». Мэра приговорили к реальному сроку, но решение суда пока не вступило в законную силу.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
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