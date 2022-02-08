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Подсчитана прибыльность в майнинге популярных видеокарт

Источник:
Tomshardware.com
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Фото: © Cryprocurrency360.com

Эксперты портала Tomshardware подсчитали, может ли стать прибыльной покупка видеокарт для майнинга в условиях ажиотажных цен. Оказалось, что практически все устройства на рынке будут слишком долго окупаться.

Так, одной из самых невыгодных оказалась «ферма» из шести топовых видеокарт карт GeForce RTX 3090. По ценам eBay за нее придется отдать 16 630 долларов. Обладателя «фермы» будет ждать ежедневный доход в 23 доллара при майнинге Ethereum.

Таким образом, для окупаемости инвестиций потребуется 731 день. Что касается бюджетной новинки GeForce RTX 3050, то в день «ферма» из шести видеокарт принесет только чуть больше четырех долларов. Окупать такое вложение начнет только через три года.

Наиболее выгодной в майнинге Ethereum по расчетам оказалась видеокарта Radeon RX 5700 XT. Стоимость готового набора из шести устройств составит 5620 долларов, ежедневный доход составит около 11 долларов, на прибыль ее владелец сможет выйти спустя 521 день.

Аналитики отмечают, что с учетом скорого перехода Ethereum на алгоритм майнинга Proof of Stake покупка даже самой доступной «фермы» не сможет быть выгодной, инвестор понесет серьезные убытки.

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