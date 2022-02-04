Олимпийские игры официально открылись в Пекине

Церемония открытия зимних Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Пекине. После красочного представления стартовал традиционный парад участников, в котором принимают участие представители 91 Национального олимпийского комитета.

Представители России выйдут на стадион под 46-м номером, в состав делегации войдут 80 человек. Знаменосцами команды будут серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

Перед стартом самой Олимпиады президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит российского президента в Китай с начала пандемии.

На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта, которые разделены на 15 дисциплин. Российские спортсмены будут представлены во всех видах. Всего Россию представят 213 спортсменов.