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Олимпиада 2022

Олимпийские игры официально открылись в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Церемония открытия зимних Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Пекине. После красочного представления стартовал традиционный парад участников, в котором принимают участие представители 91 Национального олимпийского комитета.

Представители России выйдут на стадион под 46-м номером, в состав делегации войдут 80 человек. Знаменосцами команды будут серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

Перед стартом самой Олимпиады президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит российского президента в Китай с начала пандемии.

На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта, которые разделены на 15 дисциплин. Российские спортсмены будут представлены во всех видах. Всего Россию представят 213 спортсменов.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022
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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

лачинов

Ну ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)
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