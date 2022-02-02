Анонсирован ультратонкий ноутбук без разъемов

Стартап Craob представил концепт ультратонкого ноутбука не имеющего никаких портов, в том числе для зарядки. Вместе с ультрабуком поставляется магнитная док-станция сочетающая в себе беспроводное зарядное устройство и хаб со всеми необходимыми портами.

Craob X толщиной всего 7 миллиметров и весит 861 грамм. Ноутбук обладает 13,3-дюймовым 4K UHD+ дисплеем, работающим с графическим ядром Intel Iris Xe. Ультрабук может иметь до 32 Гб ОЗУ, постоянная память представлена SSD накопителем емкостью до 2 Тб.

Ноутбук оснащен мощным процессором Intel Core i7-1280P 12-го поколения. Совокупность компонентов позволит новинке демонстрировать неплохую производительность в программах и играх.

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Все необходимые разъемы встроены в беспроводное зарядное устройство. Оно может быть примагничено к задней панели ноутбука и имеет широкий выбор портов, включая USB-C, USB-A, Thunderbolt, слот для SD-карты и разъем для наушников.

На текущий момент Craob X это концепт, но компания-разработчик планирует выпуск первых образцов в скором будущем. Цена пока не озвучена, но, исходя из стоимости заявленных компонентов, она будет выше среднего.