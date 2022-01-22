USB-хабы позволяют подключить к одному порту USB несколько устройств. По принципу действия USB-хаб похож на бытовой удлинитель, однако передает не только электричество, но и данные.

Для того чтобы все подключенное к USB-концентратору оборудование работало без проблем, при выборе стоит обратить внимание на несколько важных характеристик.

Количество портов USB

Самый простой критерий, но именно от него зависит комфорт использования. Здесь действует правило «чем больше — тем лучше». Для того чтобы USB-портов точно хватило, нужно посчитать количество предполагаемых устройств к подключению и прибавить один — так не возникнет трудностей в дальнейшем.

Стоит учесть расположение портов на устройстве. Не всегда удобно, когда они расположены по периметру корпуса или снизу.

Интерфейс подключения

На данный момент самый распространенный интерфейс — это USB 3.0. Он наиболее «быстрый» и работает с подавляющим большинством современных устройств, в том числе поддерживает предыдущие версии.

Стоит учесть, что устройства, созданные для USB 3.0, не будут корректно работать в портах USB 2.0. Например, наушники будут «икать», веб-камера может вообще не подключиться, а геймпад пинговать. Дело в более низкой пропускной способности портов второго поколения.

Хабы с питанием и без

Некоторые USB-концентраторы поставляются с дополнительным блоком питания. Он требуется для того, чтобы не создавать повышенную нагрузку на порт компьютера.

Если планируется подключать устройства, имеющие собственный источник энергии, такие как беспроводные мыши и клавиатуры, наушники и принтеры, то дополнительный сетевой адаптер не нужен. Они имеют свои источники питания и не нагрузят порт на ПК или ноутбуке.

Источник питания не требуется, если планируется подключать только флешки, но может понадобиться при работе с внешними жесткими дисками и звуковыми картами.

Наличие блока питания также делает возможной зарядку гаджетов от USB-хаба при выключенном компьютере.

Выходная мощность

Самый незаметный параметр, от которого зависит работоспособность всех подключенных к USB-концентратору устройств.

Потребляемая мощность оборудования должна быть меньше выходной на концентраторе. В противном случае устройства просто не будут работать.

Например, если к концентратору планируется подключить мышку, потребляющую 50 мА, клавиатуру на 300 мА и наушники на 150 мА, то выходная мощность хаба должна быть более 500 мА, чтобы питания хватило всем устройствам.